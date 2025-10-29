Aksaray’da kan donduran saldırı! 16 yaşındaki çocuk genci sırtından bıçakladı

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5082 Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.E.K. (16) ile Ömer İ. (24) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada M.E.K., belindeki bıçağı çıkarak genç adamı sırtından bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömer İ.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırgan çocuk olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.