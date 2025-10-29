  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yönetici atama niyetini açıkladı!

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

Ve isimleri belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Yerel Aksaray’da kan donduran saldırı! 16 yaşındaki çocuk genci sırtından bıçakladı
Yerel

Aksaray’da kan donduran saldırı! 16 yaşındaki çocuk genci sırtından bıçakladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Aksaray’da kan donduran saldırı! 16 yaşındaki çocuk genci sırtından bıçakladı

Aksaray’da gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, 16 yaşındaki bir çocuk tartıştığı 24 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5082 Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.E.K. (16) ile Ömer İ. (24) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada M.E.K., belindeki bıçağı çıkarak genç adamı sırtından bıçakladı.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömer İ.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 

Saldırgan çocuk olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Eski eşini bıçakladı
Eski eşini bıçakladı

Yerel

Eski eşini bıçakladı

Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı
Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı

Gündem

Nöbet tutan polisin yanına yaklaşıp bıçakladı, tutuklandı

Yanlışlıkla kendini bıçakladı
Yanlışlıkla kendini bıçakladı

Yerel

Yanlışlıkla kendini bıçakladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23