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Aktüel Aksaray'da ihtiyaç sahiplerine için kurulan "Vefa Market" açıldı
Aktüel

Aksaray'da ihtiyaç sahiplerine için kurulan "Vefa Market" açıldı

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan iki katlı evde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca açılan markette, ihtiyaç sahibi ailelerin giysi ve ev eşyası ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: - "Yardımlaşma duygusu bir milleti millet yapan en önemli duygulardan bir tanesidir. Allah, bu duyguyu dünya üzerinde en çok bizlere nasip etmiş"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:50:25 -
Aksaray'da ihtiyaç sahiplerine için kurulan "Vefa Market" açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince ihtiyaç sahipleri ve dar gelirli ailelerin giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarının karşılanacağı "Vefa Market" açıldı.

Kılıçaslan Mahallesinde hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan iki katlı ev, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Vefa Market"e dönüştürüldü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, marketin açılışında yaptığı konuşmada, millet olmanın şuuru ve gururuyla bazı güzel hasletlerin olduğunu söyledi.

- "Fıtratınızda, zihninizde ve kodlarınızda yoksa bunu yapamazsınız"

Bu hasletlerin geçmişten bugüne ve yarına taşınacağını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu hasletlerin en güzel örneklerinden bir tanesi de vefadır. Vefa çok önemli bir olgudur. Bir işi samimi ve ihlasla yapıyorsanız bunun mutlaka bir karşılığı olur. Arkadaşlarımızla birlikte bugün çok güzel ve anlamlı bir hareket yapıyoruz. Dünya pandemiyle savaşırken hiçbir yerde paylaşma göremezsiniz. İnsanlar komşularını, evlerini ve çocuklarını terk etti ama Türkiye'de tam tersine vefa destek gruplarıyla birlikte yaşlılara yemek götürdüler, bağış götürüldü. Köylere, çocukların ayağına gidildi. Bu bir milletin tarihten getirdiği kodlarının işaretidir. Bu sizin fıtratınızda, zihninizde ve kodlarınızda yoksa bunu yapamazsınız. Yardımlaşma duygusu bir milleti millet yapan en önemli duygulardan bir tanesidir. Allah, bu duyguyu dünya üzerinde en çok bizlere nasip etmiş."

Aydoğdu, fazlalık olan giysilerin ve ev eşyalarının buraya getirileceğini, giysilerin yıkanıp, ütülendikten sonra barkodlanıp ihtiyacı olan kişilere verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, "Vefa Market"in açılışını yaparak bağışta bulundu.

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