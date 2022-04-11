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Aktüel Aksaray'da birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Aksaray'da birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 00:21:00 -
Aksaray'da birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bekarlar köyünde çobanlık yapan Kenan Güney (25) ile ablası İsmi Gül Şen arasında, köpeklerin dalaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kenan Güney'in eşi Esma Nur Güney'in (21) de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada Şen, Esma Nur Güney'i bıçakla yaraladı. Kenan ve Şen de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Esma Nur Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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