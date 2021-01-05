  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray Valiliği trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi sevindirdi
Aktüel

Aksaray Valiliği trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi sevindirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:51:26 -
Aksaray Valiliği trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi sevindirdi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e 33 koyun hediye edildi.

Vali Hamza Aydoğdu ile beraberindekiler, Kargın köyünde yaşayan ve trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi ziyaret etti.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 33 koyunu Keser'e teslim eden Aydoğdu, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün talihsiz bir olay yaşandığını ve Kargın'da bir araç sürücüsünün koyun sürüsüne daldığını hatırlattı.

Kazada 21 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Olayı duyar duymaz Şerife nineyi aradım. 'Zararını karşılayacağız, sen hiç üzülme' dedim. Allah devletimize zeval vermesin. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğindeki üyelerden gönüllü olarak 33 koyun aldık. Koyunlarımızı Şerife nineye teslim ettik. İnsanların hayır duasını almak, yanlarında olmak devletimizin en büyük vazifesi. Allah her türlü kaza ve beladan ülkemizi, vatandaşlarımızı korusun. Sürücülerimizi de alkollü araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz."

- "Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm"

Şerife Keser ise kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm. Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Aklımı kaybedecektim, kazanın olduğu gün o kadar üzülmüştüm. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah ondan ve devletimizden razı olsun. Yanımızda olduğu, aradığı ve koyunlarımı getirdiği için çok teşekkür ediyorum."

Aksaray'da, 2 Ocak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Turan D, Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.

Telef olan koyunları için gözyaşı döken Şerife Keser, "Ne kadar süratliyse, hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor
Gündem

Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'de bazı gru..
Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?
Gündem

Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüşünü bi..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay