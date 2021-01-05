Aksaray Valiliği trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi sevindirdi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e 33 koyun hediye edildi.

Vali Hamza Aydoğdu ile beraberindekiler, Kargın köyünde yaşayan ve trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi ziyaret etti.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 33 koyunu Keser'e teslim eden Aydoğdu, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün talihsiz bir olay yaşandığını ve Kargın'da bir araç sürücüsünün koyun sürüsüne daldığını hatırlattı.

Kazada 21 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Olayı duyar duymaz Şerife nineyi aradım. 'Zararını karşılayacağız, sen hiç üzülme' dedim. Allah devletimize zeval vermesin. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğindeki üyelerden gönüllü olarak 33 koyun aldık. Koyunlarımızı Şerife nineye teslim ettik. İnsanların hayır duasını almak, yanlarında olmak devletimizin en büyük vazifesi. Allah her türlü kaza ve beladan ülkemizi, vatandaşlarımızı korusun. Sürücülerimizi de alkollü araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz."

- "Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm"

Şerife Keser ise kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Koyunlarım telef olduğunda çok üzülmüştüm. Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Aklımı kaybedecektim, kazanın olduğu gün o kadar üzülmüştüm. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah ondan ve devletimizden razı olsun. Yanımızda olduğu, aradığı ve koyunlarımı getirdiği için çok teşekkür ediyorum."

Aksaray'da, 2 Ocak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Turan D, Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.

Telef olan koyunları için gözyaşı döken Şerife Keser, "Ne kadar süratliyse, hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım." ifadelerini kullanmıştı.