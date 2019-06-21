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Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Aksaray Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019. Aksaray Üniversitesi personel alımları ne zaman? AksarayÜniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 79 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

21 Haziran 2019 Cuma 10:17
Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019. Aksaray Üniversitesi personel alımları ne zaman? Aksaray  Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 79 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar... 

Aksaray Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı ile 79 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur. Adayların Yönergede belirlenen koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları “Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları”nca incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi”ne göre düzenleyecekleri;

1) Profesör kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:17
  1. İstanbul
  2. Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilan
  3. Aksaray Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019
  4. Aksaray Üniversitesi personel alımları ne zaman?

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