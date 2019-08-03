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Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi

- Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün antrenman uçuşları renkli görüntülere sahne oldu

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:07
Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi


AKSARAY (AA) - Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün antrenman uçuşları gökyüzünü renklendirdi.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyona, antrenman uçuşlarıyla başladı.

Şampiyonaya katılan 25 farklı ülkeden 120 sporcunun antrenman uçuşları gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'ın Kapadokya bölgesinde önemli bir il olduğunu söyledi.

Kentte son yıllarda turizm aktivitelerinin giderek arttığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Ihlara Vadisi üzerinde balon uçuşlarımız başladı. 2019 yılı itibarıyla balon uçuşlarımız devam ediyor. Hasan Dağı'nda yaklaşık 4-5 yıldır uluslararası düzeyde büyük şampiyonalar yapılıyor. Biz de diğer kurumlarımızla etkinliğin en güzel şekilde yapılabilmesi için çalışmalara katkı veriyoruz. Ağustos ayında 2 büyük etkinliğimiz olacak. Birincisini bugün antrenman uçuşlarımızla başlattık. Yarın da yarışma uçuşları olacak. Hafta boyunca devam edeceğiz. 9 Ağustos'ta da ödül töreniyle birinci organizasyonu tamamlamış olacağız."

Doğan, üst düzey şampiyonalardan Süper Kupa Finali'nin ön elemelerinin de Hasan Dağı'nda yapılacağını vurguladı.

Bu etkinliklerle bölgenin turizmini canlandırmayı amaçladıklarının altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Daha farklı aktiviteler yapma noktasında Hasan Dağı bulunmaz bir nimet. Burası dünyada en önemli uçuş noktaları arasında gösteriliyor. Özellikle uzun mesafe uçuş yapmak isteyen pilotların yegane geldikleri yer burası. Dünyanın muhtelif ülkelerinden gelenler ve kendi pilotlarımız Hasan Dağı'nda uçmaktan ziyadesiyle memnuniyetlerini dile getiriyor. İnşallah bu etkinlikleri daha da devam ettirip bölgemizde yamaç paraşütü yapılması noktasında çalışmalar yapıyoruz."

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman ise Hasan Dağı'nda 2015 yılından bu yana bu tür yarışmalar düzenlediklerini ifade etti.

2016 yılında Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön elemesini Hasan Dağı'nda yaptıklarını anımsatan Kahraman, "Bugün antrenman uçuşlarımızla şampiyonayı başlattık. Yarın ilk resmi uçuşlarımıza başlayacağız. 9 Ağustos'a kadar da şampiyonamız devam edecek." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:07
  1. Aksaray
  2. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan
  3. paraşüt
  4. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası

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