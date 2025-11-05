  • İSTANBUL
Yaşam Aksaray OSB’de kanlı hesaplaşma!
Yaşam

Aksaray OSB’de kanlı hesaplaşma!

IHA
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aksaray OSB’de kanlı hesaplaşma!

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan silahlı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Aksaray’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren PNRDOOR isimli fabrikada, alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, Alpay Ç. (33) isimli şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'a (51) ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

