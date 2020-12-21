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Aktüel Aksaray modern seralarda yetiştirilen mantarcılıkta markalaşmak istiyor
Aktüel

Aksaray modern seralarda yetiştirilen mantarcılıkta markalaşmak istiyor

Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Aksaray'da, son yıllarda verilen yüzde 70 hibeli desteklerle yaygınlaşan ve modern tesislerde üretimi yapılan mantarlar, önemli geçim kaynağı oldu - Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav: - "Mantar üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer almak istiyoruz. Aksaray'ı mantar merkezi haline dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor" - Üretici Ersin Öztop: - "Tüm çiftçilerimize (mantar üretimini) alternatif olarak yapmalarını tavsiye ederim. Devletimiz sağ olsun bize çok büyük desteklerde bulunuyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:08:02 -
Aksaray modern seralarda yetiştirilen mantarcılıkta markalaşmak istiyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Aksaray, son yıllarda verilen yüzde 70 hibeli desteklerle yaygınlaşan modern tesislerde yapılan mantar yetiştiriciliğinde de iddialı hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Genç Çiftçi Projesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kentte 10 modern mantar tesisiyle hem alan hem de ürün bazında yüzde yüz artış sağlandı.

Kentte "beyaz altın" adı verilen mantar, 2018'de verilmeye başlanan hibe desteklerle kurulan modern tesislerde üretilerek Ankara başta olmak üzere Konya, Adana ve Kayseri'ye gönderiliyor.

- "Yılda 35 ton mantar üretiyoruz"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına son iki yılda bakanlığın ve KOP'un çok büyük projeleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte son 2 yılda modern anlamda 10 mantar serası projesi yaptıklarını anlatan Saklav, şöyle konuştu:

"Üreticimiz kendi imkanlarıyla bir alanda üretim yapıyordu. Biz de bu üretimi görerek kendileriyle irtibata geçtik. Üreticimize gerekli eğitimleri verdikten sonra KOP kapsamında yüzde 70 hibeyle 96 metrekarelik bir mantarhane yaptık. Çiftçimiz bu alanda yılda yaklaşık 8 ton mantar üretimi yapıyor. Bunun gibi kentte Genç Çiftçi Projesi kapsamında 10 mantar serası kurduk. Yılda 35 ton mantar üretiyoruz. Üreticilerimiz hem yurt içine hem de yurt dışına bu mantarları satarak gelir elde ediyor."

Saklav, ürüticilerin mantar yetiştiriciliğini alternatif ürün olarak yaptığını, hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Çiftçileri doğduğu yerde doyurmak adına projeler geliştirdiklerini aktaran Saklav, "Böylelikle köyden kente göçü azaltmak istiyoruz. Her zaman çiftçilerimizi destekliyoruz. 2 yıl önce mantar seralarına destek vermeye başladık. Amacımız, daha çok sera yaparak üreticilerimizi alternatif ürün yetiştirmeye yönlendirmek. Bu seralarda 12 ay üretim var. Satış sıkıntımız da yok. Mantar üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer almak istiyoruz. Aksaray'ı mantar merkezi haline dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- "Devletimiz sağ olsun bize çok büyük desteklerde bulunuyor"

Üretici Ersin Öztop ise 13 yıl güvenlik görevlisi olarak bir şirkette çalıştıktan sonra istifa edip, mantar üretimine yöneldiğini ifade etti.

KOP'a başvurarak yüzde 70 hibeli desteklerle serasını kurduğunu vurgulayan Öztop, şunları kaydetti:

"Seramız 15 tonluk. Her mantar topladığımızda yaklaşık 4 ton mantar alırız. Geliri çok iyi. Şu anda yanımda 4 kadın çalıştırıyorum. Tırmıklama, toplama ve toprak serimi gibi işler olduğu zaman bu sayı daha da artıyor. Tüm çiftçilerimize (mantar üretimini) alternatif olarak yapmalarını tavsiye ederim. Devletimiz sağ olsun bize çok büyük desteklerde bulunuyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Yan tarafa bir sera daha kurmak istiyoruz. Özellikle Adana, Kayseri, Ankara ve Konya'dan yoğun talepler var."


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