Aksaray Belediyesi şehir genelinde güzelleştirme çalışması başlattı

Aksaray Belediyesi, şehir genelinde başlattığı güzelleştirme çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklardaki aydınlatma lambalarının temizliğinden, bakım onarımlarından, çim biçmeye, orta refüjlere süs bitkisi dikiminden, dekoratif boyamalara kadar şehrin her noktasında çalışma başlattı.

Bankalar caddesinde bulunan aydınlatma direklerinin temizliğini yapan belediye ekipleri eskiyen ve yıpranan lambaların bakım ve onarımını yaptı. Ulu Cami önündeki çimlerin biçimini yapan ekipler orta refüjleri ve kavşak noktalarını süs bitkileri ile donatarak pandemi süreci bittiğinde vatandaşların zaman geçirecekleri mekanları güzelleştirdi.

Şehrin birçok noktasında yapılan estetik çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrimizi güzelleştirmek için şehrin birçok noktasında çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza pandemi süreci sonrası güzel zaman geçirecekleri mekanlar oluşturuyoruz ifadelerini kullandı.