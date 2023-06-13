Aksaray Belediyesi II. Kılıçaslan Köşkü yakınına sosyal tesis inşa ediyor

Aksaray Belediyesi, şehre hakim bir noktada bulunan ve Aksaray’ın hemen hemen her noktasından görülebilen şehrin simge yapılarından II. Kılıçaslan Türbesi ve Köşkünün yanına yeni bir sosyal tesis etmek inşa etmek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, II. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkünün hemen yakınlarında inşa edilecek Kılıçarslan Köşkü Kafeterya projesinde gelinen son aşamayı sosyal medya hesabından duyurarak, proje tamamlandığında şehri ziyaret edenlerin uğrak noktaları arasında olacağını bildirdi. Geçtiğimiz hafta temelleri atılan projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Dinçer, “Bu projemizin içerisinde ziyaret yerleri, karşılama alanı ve peyzaj alanları da olacak” dedi. Aksaray’da birçok tarihi ve kültürel yapıları restore ederek koruma altına aldıklarını belirten Başkan Dinçer, II. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkünün hemen yakınlarına inşa edilecek sosyal tesiste 7’den 70’e herkesin ağırlanabileceği kaydetti. “Tarihimize sahip çıkıyor, eserlerimizi gelecek nesillere taşıyoruz” diyen Başkan Dinçer, “II. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkünü aslına uygun bir şekilde restore ederek Aksaray’ımızın kültür ve turizmine yeniden kazandırdık. Aksaray’a seyir imkanı sağlayan bir konumda olması nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kullanılmasını da amaçladık. İnşallah ziyaretçiler, bu tarihi yapımızın hemen yanında inşa ettiğimiz tesisimizle beraber hem tarihte bir yolculuk yaparken aileleri ile birlikte Aksaray manzarasını da izleyebilecekler” şeklinde konuştu.