Mübarek üç aylardan Recep Ayı’nın 15. günü bu akşam yapılacak iftar ile açılacak. İslamda büyük yeri ve önemi olan oruç ibadeti için akşam ezanı vaktini bekleyen Müslümanlar, ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor.

Akşam ezanı kaçta okunacak?

Diyanet İşeri Başkanlığu tarafından belirlenen namaz vakitlerine göre 27 Şubat 2021 il il akşam ezanı vakitleri...

İstanbul: 18:59

Ankara: 18:45

Bursa: 19:00

İzmir: 19:09

Konya:18:48

Antalya: 18:56

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Recep ayının 15. günü neden oruç tutulur?

Recep Ayı 2021 senesinde 13 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13.günü 25 Şubat, 14.günü 26 Şubat, 15.günü ise 27 Şubat tarihine denk geliyor.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.