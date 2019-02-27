Aksakal: Artık Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecek

Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü iktidar alternatifi olmayı başaramadı. Ancak sürdürdüğü ''gayri-milli'' politikalar, muhalefet alternatifi oluşturdu. 31 Mart yerel seçimlerine CHP'den aday yapılmayanların katılımıyla gündeme gelen DSP, iddialı söylemlerde bulunmaya başladı!

Antalya'da Konyaaltı İlçe Belediye Başkan adayı Buket Dağlı'nın seçim ofisinin açılışına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin her yerinden olumlu yansımalarla karşılaştıklarını söyledi.

''81 ilde adayımız var''

Aksakal, "Toplum doğruyu söyleyen, haklı gerekçeleri ortaya koyarak eleştiriler yapan siyasetçileri özledi. Toplum artık yönünü bize dönerek değerlendirmeler yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Bize sorulara karşı ya da DSP'ye yapılan saldırılara karşı bizim verdiğimiz yanıtlar toplumda karşılık buluyor. Bu da tabii başta muhalefet partiler olmak üzere bu kesimleri rahatsız ediyor. Rahatsız olmaya da devam edecekler. 81 ilde, 323 ilçede ve 29 beldede aday gösterdik. Yüzde 80'inde seçimleri alabileceğimize inanıyoruz. Adayların büyük çoğunluğu çok yetkin, çevresinde sevilen, dürüst insanlar. 31 Mart'tan sonraki süreçte 2023 seçimlerine kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini Demokratik Sol Parti üstlenecektir."

''Küsmüşler mi, küsmemişler mi, bizim ilgi alanımız değil''

Aksakal, CHP'deki küskünlerin DSP'den aday oldukları yönündeki eleştirilere ilişkin, "CHP içinde küsmüşler midir, küsmemişler midir o bizim ilgi alanımızda değil. Herhangi bir partiye üye olmayan insanlar olarak geldiler, biz de onların toplumdaki karşılıklarını örgütlerimiz aracılığıyla değerlendirdik, topluma faydalı olabilecek adayları gösterdik" değerlendirmesinde bulundu.