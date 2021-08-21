Aksa Enerji yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 37 artırdı

Cirosunu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyümeyle 4,8 milyar liraya çıkardı. Şirket, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirler ve yurt içi santrallerin olumlu katkısı sayesinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 55 artırarak 1,1 milyar liraya ulaştırdı. Net finansal borçlarının FAVÖK’e oranı ise 1,53 çarpan oldu. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, küresel büyüme vizyonlarında yeni yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Bu yılın son çeyreğinde Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz santral yatırımlarımızın ilk fazı faaliyete başlayacak. Kongo’da ise 50 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santralinin rehabilitasyonunu tamamlayarak eylül ayının sonuna kadar devreye alımını gerçekleştireceğiz. Mali’de ise 20 megavatlık ek kapasitenin 17 megavatını devreye aldık. Libya’da bir enerji santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzaladık. Doğu Avrupa’da ise Ukrayna’da İzmail ve Odessa şehirlerinde iki ayrı kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin iş birliği anlaşmaları imzaladık. Öte yandan, Irak ve Gürcistan’da gerçekleştirdiğimiz enerji ticareti faaliyetlerine ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.