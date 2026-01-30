Aksa Elektrik Özbekistan’da 10 Milyon Kişinin Elektriğini Dağıtacak

Dağıtım şirketleri Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ ile 9 ilde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Türkiye’deki elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesini Özbekistan’da yeni bölgelere taşımaya devam ediyor. Yapılan yeni anlaşmaya göre Aksa Elektrik, Semerkant’tan sonra Özbekistan’ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu olacak. Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan Aksa Elektrik, toplamda 10 milyon nüfusun enerjiye erişimini sağlayacak. Aksa Elektrik’in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde olacak.

Türkiye’den Hizmet İhracında Yeni Aşama

Türkiye’de elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesiyle öne çıkan Aksa Elektrik, bu birikimini Özbekistan’ın farklı bölgelerine taşıyarak bölgenin enerji altyapısına katkı sunacak. Aksa Elektrik, modern işletme anlayışı, dijitalleşme odağı ve hizmet kalitesini önceleyen yaklaşımıyla, ülkedeki elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Globalleşme Vizyonunun Yeni Adımı

Semerkant’ın ardından Cizzak ve Taşkent bölgelerinde üstlendiği bu yeni sorumlulukla Aksa Elektrik, ülke geneline yayılan uzun vadeli yatırım kararlılığını ortaya koyuyor. Şirket, Özbekistan’da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi hedefliyor. Aksa Elektrik, önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeyi; bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla küresel ölçekte değer yaratmayı amaçlıyor.