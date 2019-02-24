0553 313 94 23

AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı yapıldı

- Yarışlar sonunda uzun parkurda İsmail Çavuşoğlu, kısa parkurda ise Ahmet Can Aslan birinci oldu

24 Şubat 2019 Pazar 14:41
AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı yapıldı


ANTALYA (AA) - AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı gerçekleştirilirken, uzun parkurda İsmail Çavuşoğlu, kısa parkurda ise Ahmet Can Aslan birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Akra ile Barut Hotels ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlar, Lara Caddesi'nden start aldı.

Yarışlarda 92 kilometrelik uzun parkuru 2 saat 24 dakikada tamamlayan İsmail Çavuşoğlu ve 61 kilometrelik kısa parkuru 1 saat 34 dakikada bitiren Ahmet Can Aslan birinci oldular.

Uzun parkur yarışına, eski bisiklet şampiyonlarından İtalyan sporcu Gilberto Simoni de katıldı.

Dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri, protokol mensuplarınca verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) ve AKRA Gran Fondo Antalya'nın ikincisini başarıyla düzenlediklerini söyledi.

Geçen yılki yarışlardan sonra yabancı ülkelerden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Küçükbakırcı, "Bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Bir taraftan bisiklet sevgisini, hareketli ve sağlıklı yaşamı öne çıkarırken, diğer taraftan enerji tasarrufuna da dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgiden memnun olduklarını aktaran Küçükbakırcı, Türkiye'de bisiklet kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:41
  1. AKRA Gran Fondo Antalya
  2. bisiklet
  3. Türkiye Bisiklet Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla mücadele zirvesi sona erdi
    1. Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla..
    2. Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    3. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    4. Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir..
    5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    6. Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına..
    7. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    8. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    9. Taner Öcal: “Oyuncularımız 1. Lig..
    10. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 -..
    11. İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton..
    12. Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme..
    13. AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla..
    14. Bolu’da, 12 işçinin zehirlendiği tavuk..
    15. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden..
    16. Işık, tarım kredi borçlarının..
    17. Beyaza bürünen Ambarlı Limanı’ndaki..
    18. Bingöl için üretiyorum projesi..
    19. TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir..
    20. Lösemiye yenik düşen genç dansçı son..
    21. Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı
    22. Tuna: "’Koltuk olmazsa ölürüz’ diyen..
    23. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    24. 2053 işitme engelli işaret dili ile..
    25. Tüm dünya canlı izlemişti! 11 Eylül'ün..
    26. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    27. Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular..
    28. Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
    29. Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki
    30. Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı