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Aktüel

AKOM'dan yağış uyarısı

Kent genelinde üç saat boyunca aralıklarla sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:54:39 -
AKOM'dan yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "AKOM'dan gelen son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

- Sağanak sürecek

Yağışların Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla da il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle en fazla yağışın Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz'da (15 kg) görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kilogram arasında yağış düştüğü anlatıldı.

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