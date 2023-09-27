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Gündem AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!
Gündem

AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 20:07:00 -
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!

İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27 derece civarında seyredecek.

Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Sıcaklıkları düşürecek!

Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgârın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.
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