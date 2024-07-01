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Gündem Akollü sürücüden polise çirkin iftira: ‘Benim karımı..’
Gündem

Akollü sürücüden polise çirkin iftira: ‘Benim karımı..’

Yeniakit Publisher
2024-07-01 15:56:00 - 2024-07-01 16:00:25

Bodrumda çevirmeden kaçan sürücü Milas ilçesinde polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü polise direnip tehdit etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili durduran trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.

Polislerin bir anlık dalgınlığından yaralanarak kaçan sürücü, ekipleri peşine taktı.

Kavşakta durduruldu

Milas yönünde kaçan S.Ö.'nün kullandığı otomobil, Milas akıllı kavşakta durduruldu.

Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü, "Ben de emekli başkomiser çocuğuyum. Dün Bodrum'da taksiciler beni dövdüler, ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Ama polis ekipleri benim şikayetimin gereğini yapmadılar. Bugün de çevirmeden kaçtım. Alkollüyüm kabul ediyorum, zaten Bordum'da alkolmetreye de üfledim. Şu anda bu durumdayım."
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Polise "karımdan uzak dur" dedi

Ekiplere güçlük çıkartmaya devam eden S.Ö. kendisini durduran sivil polislerden birine, "Sen düzgün bir adam değilsin. Benim karımdan, namusumdan uzak dur. Karımı falan ellersen sen öldürürüm." diyerek tehdit etti.

Gözaltına alındı

Ekipler tarafından kelepçelenen S.Ö., gözaltına alınıp polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

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