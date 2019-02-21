Akne için doğal kil maskesi ile cildinizi arındırın

AKNE İÇİN KİL MASKESİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bentonit kil

1-2 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı yulaf

4 damla çay ağacı uçucu yağı

YAPILIŞI

Küçük bir kapta bentonit kil ve yulafı birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen.) Yayılabilir macun yapmak için yeterli su ekleyin. Çay ağacı yağından 4 damla ekleyin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için, ılık su ve bir bez ile yüzünüzü yıkayın.

Yulafı ezmek için blendera koyun ve karıştırın. Kaba bir un oluncaya kadar karıştırın.