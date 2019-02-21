Akne için doğal kil maskesi ile cildinizi arındırın
Her cilt tipi farklıdır. Kilin doğal yapısı gereği cilde pek çok faydası vardır. İşte işinize yarayacak kil doğal maskesi tarifi…21 Şubat 2019 Perşembe 21:06
AKNE İÇİN KİL MASKESİ
MALZEMELER
1 yemek kaşığı bentonit kil
1-2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı yulaf
4 damla çay ağacı uçucu yağı
YAPILIŞI
Küçük bir kapta bentonit kil ve yulafı birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen.) Yayılabilir macun yapmak için yeterli su ekleyin. Çay ağacı yağından 4 damla ekleyin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için, ılık su ve bir bez ile yüzünüzü yıkayın.
Yulafı ezmek için blendera koyun ve karıştırın. Kaba bir un oluncaya kadar karıştırın.
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