AKM millet bahçesi nerede? AKM millet bahçesine nasıl gidilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle vatandaşın hizmetine girecek.

AKM millet bahçesi açıldı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti. Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AKM millet bahçesi nereden?

AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor. AKM millet bahçesi, Ankara Millet Bahçesi Konya yolu sınır olmak üzere başlayacak ve doğuda Sıhhiye Meydanı’na ve kuzey tarafında Ulus Heykel Meydanı’na kadar devam edecektir.

AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak. Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek. Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.