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Aktüel AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı
Aktüel

AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM binasının yapımı sürüyor - Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramiklerin montajı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:03:56 -
AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan yeni AKM'nin yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına göre yürütülürken 5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor. Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramik siparişi verildi. Siparişleri gelen seramiklerin montajı yapılıyor, opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar da tamamlanıyor.

Ana opera salonunun mekanik sahne sistemlerinin siparişlerinin yurt dışından salgın nedeniyle geç geleceği, bu yüzden opera ve ana salonun 2021'in sonunda açılacağı öğrenildi.

4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik ince işlerin yapımı devam ediyor.

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

AKM'nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

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