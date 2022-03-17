Aklını Karl Marks’a kiraya verenler kıyameti kopartıyor… Geliyor gelmekte olan: 37 bin 47 binden büyüktür!

37 bin oy alan partinin milletvekili çıkarıp, 47 bin oy alan partinin çıkaramadığı saçma seçim sistemi nihayet son buluyor. Cumhur İttifakı'nın seçim kanunundaki değişiklik talebi, söz konusu sistemi de tarihe gömüyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, yeni sistem hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Seçim kanunu ile ilgili Cumhur ittifakının hazırladığı değişikliğe son hali verilmiş.

Şöyle bir baktım..

Hazırlayanlar, kendilerine avantaj sağlamak için mi, bu değişikliği düşünmüşler..

Yoksa..

Absürt sonuçları düzeltmek için mi, değişikliği hazırlamışlar..

Cumhur ittifakı “havada, karada, denizde, her halükarda seçimi kazanmak” için mi bu değişikliği TBMM’ye getirmiş:

Yoksa, beşer yapımı her düzenlemede hata olabileceği gibi, 2018’deki ittifak sistemine geçişte öngörülemeyen saçma sonuçlara yol açan hatalar görülmüş, onlar mı düzeltilmek isteniyor?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...