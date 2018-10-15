Akla ziyan işler

Okuldan çıktıktan sonra çocuklarına ulaşmak isteyen birçok aile de çok erken yaşlarda olsalar da çocukların bu isteğini geri çevirmiyor. Gelgelelim, “akıllı telefonlar” bir süre sonra akılları baştan alacak tehlikelerle ailelerin kapısına dayanıyor. En önemlisi mesela uyuşturucu kullanımı.. Cinsel tuzaklar.. Organ mafyaları.. Uyuşturucu kullanma illetinin ortaokul çocuklarına kadar indiğini, son aylarda ölümcül tehlikesi olan “bonzai” türü haplarla çocukların hem kullanıcı hem de satıcı durumuna düşürüldüğü unutulmamalı..

Çocuklarına ulaşmak için cep telefonu alan anne-babaların onlara cep telefonunu kullanmayı öğretmek için de zaman ayırması gerek.. Çocuklar dijital aletleri güvenilir bir şekilde kullanmayı öğrenmeli..

Dokuz yaşından küçük çocukların cep telefonu kullanması asla doğru değil. Dokuz yaşından sonra çocuk ancak cep telefonlarının ayarlarını kullanmayı ve aileleriyle kullanımı hakkında konuşmayı öğreniyor.

“Akıllı telefon”ları ise 12 yaşından küçük çocukların kullanmaması gerek..

Çocuklara ve gençlere kontörlü kart alınmalı. Çocuklar bu şekilde cep telefonlarına ödenen ücreti fark edebiliyor.



Ailelerin ise cep telefonlarının bazı özelliklerini telefon hattı üzerinden engellemesi gerek...

Pahalı mesajlar, cep telefonu melodisi aboneliği gibi servisler engellenmediği takdirde bu ailelere pahalıya mal olabiliyor.

Ailelere çocuklarıyla birlikte cep telefonu kullanımıyla ilgili kurallar koyma tavsiyesinde bulunan uzmanlar, mesela ev ödevleri ve yemek esnasında cep telefonlarının kapatılmasının önemli olduğunu söylüyor.

Paradan önemlisi

Akıllı telefonları ‘Çocuk Telefonu’ olarak kullanmak isteyen ailelerin ise internet ve bluetooth ayarlarını devre dışı bırakması gerekiyor.

Çocuklara internet kullanımından, internetin sunduğu imkan ve tehlikelerden bahsedilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla bu konuları detaylı bir şekilde konuşmasını tavsiye ediyor.

Buna göre çocukların özel bilgilerini koruyabilecek seviyeye gelmesi, özel numara, adres, fotoğraf ve videolarını yabancılara paylaşmamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor.



Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen ailelerin gsm operatörlerinin çocuklara özel cep telefonu uygulamasını araştırması, faydalanması mümkün. Bu tür uygulama aktif hale getirildiğinde çocuk istenmeyen numaralar tarafından aranamıyor ve bu numaralardan mesaj almıyor. Çocuğun internette geçirebileceği vakit ve indirebileceği uygulamalar da buradan ayarlanabiliyor.

Kitap okumayan anne ve babaların çocuklarının elektronik aletler ve akıllı telefonlarla daha fazla zaman geçirdiği bilinmeli.

Bu durum, hem okuma alışkanlığını hem de çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, dilsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkiliyor. Doğru yönlendirilmeyen çocuklar tehlikeye atılmış oluyor.

Okuma alışkanlığı olmayan anne ve babalar bu alışkanlığı çocuklarına edindiremez. Yetişkinlerin öncelikle bu konuda kendi davranışlarını gözden geçirmeleri, çocuklarını kitap okumaya yöneltmek için kullandıkları elektronik aletleri bir kenara bırakarak beraber kitap okuma zamanları ayırmaları gerekir.