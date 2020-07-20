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Aktüel

Akkuyu Nükleer AŞ "vinç kazası" iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:32:38 -
Akkuyu Nükleer AŞ "vinç kazası" iddiasını yalanladı

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ, inşaat sahasında vincin devrildiğine yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin internet sitesinde "Akkuyu'da kule vinç kazası" başlığıyla haber yer aldığı belirtilerek "Haber, hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağı da vurgulandı.



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