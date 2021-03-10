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Ekonomi Akkuyu NGS’de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
Ekonomi

Akkuyu NGS’de üçüncü ünitenin temeli atılıyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:24:00 -
Akkuyu NGS’de üçüncü ünitenin temeli atılıyor

Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS’de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak. Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010’da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018’de atıldı. Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılaması öngörülüyor

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