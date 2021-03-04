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Aktüel Akkuyu NGS mühendisleri ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor
Aktüel

Akkuyu NGS mühendisleri ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ülkelerine hizmet edecek projenin yapımında görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:47:00 -
Akkuyu NGS mühendisleri ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor

Nükleer Güvenlik Birimi Fiziksel Hesaplamalar Başuzmanı Abdullah Safa Duman, nükleer enerji alanında Türkiye’ye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Bu projenin, hem ülkenin nükleer amacına ulaşabilmesi hem de teknolojik alanların geliştirilmesine önemli katkısı oldu. Kendi alanımda daha da profesyonel olup ülkemizi dünya çapında temsil etmek istiyorum. Ülkemizin nükleer rüyasını gerçekleştiriyor olmak tarif edilemez bir gurur. İlk ünitemizin 2023’te tamamlanması planlanıyor, biz de o zamanki çalışmaya yönelik kendi altyapımızı hazırlıyoruz. Gerekli ekipmanları sipariş ediyoruz, kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız programları geliştirmeye çalışıyoruz” dedi. Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Başuzmanı Ebru Adıgüzel ise, “Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, küçük bir alanda çok yüksek derecede enerji elde edebilirsiniz. Evler, hastaneler ve altyapılar her zaman kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar. Bunu da en iyi sağlayacak nükleer enerjidir. Akkuyu NGS’de çalışmak gurur verici. Halkımız da büyük heyecan içerisinde. Onları doğru bilgilendirdiğimiz için şu an korkusuzlar, çok istekliler. İnsanları doğru kaynaklardan doğru bilgiler vererek bilinçlendireceğimize inanıyorum” dedi.

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