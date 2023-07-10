Akkuyu çalışanları, “Rosatom Yılın İnsanı” töreninde ödül kazandı

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ödül töreninin öncesinde "Bu Biziz" adlı belgeselin de galası yapıldı. Belgesel filmin önemli bir bölümünü Rosatom'un yurtdışındaki amiral gemisi projesi olan Akkuyu NGS projesi oluşturdu. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin sahasında gerçekleştirilen çekimlerde, geçen yıl Rosatom Yılın İnsanı ödülünü kazanan AKKUYU Nükleer A.Ş. uzmanları da yer aldı.

Akkuyu NGS çalışanları, endüstri alanında farklı kategorilerde yarıştı. NGS İnşaat Mühendisi kategorisinin kazananı AKKUYU Nükleer A.Ş. Isıl Ekipman Montajı Birim Şefi Maksim Ryblov oldu. Maksim Ryblov ödülü, benzersiz Open Top teknolojisini kullanarak 1’inci ünitedeki inşaat faaliyetlerini, reaktör tesisinin ana ekipman bileşenlerinin kurulumuyla birleştirmeyi önererek güç ünitesinin inşaat süresinin 52 gün kısalmasını ve yüksek iş kalitesinin korunmasını sağlamasıyla kazandı.

Ayrıca AKKUYU Nükleer A.Ş.'de kimyasal tesis uzmanı olarak görev yapan Emre Can ve AKKUYU Nükleer A.Ş.'de inşaat yönetimi müdürü olarak görev yapan Denis Radchenko da sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

AKKUYU Nükleer A.Ş. Isıl Ekipman Montajı Birim Şefi Maksim Ryblov törene ilişkin izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Bu kategoride sektör birincisi olduğum için çok mutluyum! Kazandığım her başarı bana yenileri için ilham veriyor ve motivasyon sağlıyor. Türkiye'ye güzel duygularla ve yeni fikirleri bir an önce hayata geçirmek için büyük bir istekle dönüyorum. Akkuyu NGS projesi, Rusya'nın uzun yıllara dayanan tecrübesi ile hayata geçiriliyor. AKKUYU Nükleer ekibi olarak bizler de bu son teknolojiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarıyoruz.

AKKUYU Nükleer A.Ş.'de Metodoloji ve İş Süreci Otomasyonu Başkanı olan Alexander Kravchenko da Bireysel Dijital Çözüm kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Alexander Kravchenko, şirketin finansal süreçlerini Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre otomatikleştiren bir bilgi sistemi geliştirdi ve uygulamaya koydu. Bu proje sayesinde aylık muhasebe raporlarının hazırlanmasına yönelik işçilik maliyetleri %30 azalttı. Geniş işlevselliğe sahip bilgi sistemi, bir şirketin operasyonel muhasebeden vergi raporlamasına kadar tüm iş süreçlerini devlet kurumlarıyla doğrudan yürütülmesine imkan tanıyor. Yeni proje şimdiden bu alanda üç uluslararası ödülün sahibi oldu.

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Sürdürülebilir Kalkınma kategorisinde Gülnar Life projesi ile AKKUYU Nükleer ve Akkuyu NGS projesinin yönetim şirketi REIN ekibi üçüncü oldu. Ekipte REIN İdari Direktörü Kristina Komarova, REIN Ekonomi ve İK Politikası Genel Müdür Yardımcısı Irina Savina, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İş birliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov, AKKUYU Nükleer İK Direktörü Andrey Pavlyuk ve yönetim kadrosundan uzmanlar yer aldı. Akkuyu NGS'deki Gülnar istihdam projesi, işlevsel birimlerin uyumlu çalışmasının sonucu hayata geçirildi.

AKKUYU Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasiia Zoteeva, bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışmasında elde ettikleri başarılı sonuçlar dolayısıyla meslektaşlarını kutladı ve şunları söyledi: "Rosatom Yılın İnsanı Ödülü, binlerce nükleer endüstri çalışanını bir araya getiren önemli bir projedir. Her profesyonel, çalışmalarının yöneticileri tarafından takdir edilmesini ister ve bu takdir prestijli bir ödül töreninde alındığında çok daha sevindirici olur! Rosatom yönetimi tarafından da takdir edilen mükemmel bir performans sergileyen ekibimle büyük bir gurur duyuyorum. Akkuyu çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu uluslararası bir proje. Rus nükleer mühendisler deneyimlerini paylaşmaya ve bilgilerini genç Türk mühendislere aktarmaya hevesliler. Bu ana hedeflerimizden biridir. Ekibimizin olduğu yerde kalmamasından çok memnunum; teknolojileri ve iş süreçlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu da uzmanların projeyle birlikte gelişmesine ve Türkiye'de yeni bir endüstri yaratmasına olanak sağlıyor” dedi.