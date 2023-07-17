Akit'in LGBT'ye karşı duruşu takdir topladı!
İslam'ın son kalesi olarak görülen Türkiye'de legalleşme arayışı içindeki LGBT'ye karşı en güçlü mücadeleyi veren medya organlarından Yeni Akit'in dik duruşu takdir topladı.
Batı tarafından fonlanan ve çeşitli platformlarla özendirilmeye çalışılan eşcinsel sapkınlar, körpe zihinleri zehirleyerek hedef alırken, Yeni Akit, LGBT lobisine karşı yüksek sesle haykırmaktan geri durmuyor.
Aileyi bitirmeyi amaçlayan LGBT'ye karşı Yeni Akit'in güçlü duruşu, 'günebakış' isimli haber sitesinde de yer buldu.
Günebakış'ta, Yeni Akit'in eşcinsel sapkınlara karşı yaptığı bazı haberlere yer verilerek milletin sesi olduğu vurgusu yapıldı.
Kaynak: Günebakış
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