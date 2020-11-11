Akit’in bedduası mı bunlara yapıştı? TRT’ye çamur atan Sözcü kendi hatasının üstünü örttü

Dün Mustafa Kemal’in ölümünün yıl dönümü gerekçesiyle çeşitli anma törenleri düzenlendi. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Anma törenlerinden ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir’e katıldığı tören oldu. Söz konusu töreni izleyenlerine duyuran TRT, sehven, “Atanıtkabir” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Sözcü de internet sitesinden yayınladığı haberde, “Atatkürk” diye yazdı.

TRT’nin hatasını, “Skandal” olarak duyuran solcu basın, Sözcü’nün hatasını görmezden geldi. Sözcü’de de TRT’nin söz konusu hatası aynı şekilde nitelendirilirken, gazete kendi hatasının üstünü örttü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, TRT’nin hatası ve Sözcü’nün ikiyüzlülüğü de masaya yatırıldı.

Murat Alan, TRT’nin ifadesini “Skandal” olarak duyuran Sözcü’ye, “Akılları kürklerde şunlarda bunlarda anladık da… Demek ki hataysa yapılabiliyor. Kasıtlıysa, ‘Sözcü’den skandal, Sözcü’nün internet sitesi kimlere emanet’ mi demeliyiz?” ifadelerini kullandı.

“Akit’in bedduası mı bunlara yapıştı, diyeceğim ama… Eskiden bu kadar hata yapılmıyordu diye biliyorum” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu ise, Akit TV’de 30 Ağustos’ta sehven yayınladığı ifadeyi hatırlattı.

F klavyede, t ve k harflerinin yan yana olduğu için Sözcü’deki ifadenin kullanıldığını belirten Karahasanoğlu, “Birden fazla hata var. Burada Akit’e haksız olarak yaptıkları o linç operasyonunun ceremesini çekiyorlar” dedi.

Karahasanoğlu, TRT’deki hatanın da maddi hata olduğunu ifade ederek, “Benim tahminim, kadro şişkinliğinden yapıldı. Kasıtlı bir operasyona kalkışıldığına inanmıyorum” diye konuştu.