Akit’i susturmak mazlumları susturmaktır

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Yıllardır mazlum ve mağdurların sesi olan Yeni Akit Gazetesi’ni hapis ve tazminat cezalarıyla susturmaya çalışan 28 Şubat artıkları, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na internet sitesinde yer alan bir yazıdan dolayı 4,5 yıl hapis cezası istiyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Yayın Kurulu üyemiz Murat Alan’a çocuğunun gözü önünde sopalarla ve bıçaklarla saldıranlar ise 2 günlük tutukluluktan sonra serbest kalırken, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da şehit kızına uygulanan başörtü zulmünü 6 sene evvel haberleştirdiği için ikamet ettiği evine haciz uygulaması ile karşı karşıya bırakıldı. Akit’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurular ise bir türlü gündeme alınmıyor. Karahasanoğlu’nun 2017 yılında yaptığı başvuru 2 senedir görmezden gelinirken, Yakışıklı’nın başvurusu da aylardır komisyonlar önünde incelemede bekletiliyor. Akit’e yapılan hukuki linç girişimine duyarlı STK’lardan tepki yağdı...

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Akit’e linç kabul edilemez!

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Bazı kişiler Akit Gazetesi’nin yayın politikasından rahatsız oluyor. Hiç kimse bir başkasının düşüncesini sevmek zorunda değildir. Akit Gazetesi şu anda ortaya koyduğu hassasiyetler, yaptığı haberler yüzünden bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturmaya başlamış. Yapılanlar tamamen Akit’in sesini kesmeye yöneliktir. Bu tip uygulamalar; basın özgürlüğüne, demokratikleşme çabalarına darbe vurmaktadır. Biz bunları 28 Şubat’ta yaşadık. Anlaşılan o günleri özleyenler, sürecin devamını istiyor. Fırsat vermemek lazım.”

Memur-Sen: Hukuk garabeti

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen: “Verilen karar hukuk garabetidir. Siyasi ve ideolojik saiklerle hareket edenlerin kendi güçlerini yargı ve hukuk yoluyla kullandıklarını göstermektedir. Buna benzer durumlar 28 Şubat’ta yaşanmıştı. Türkiye’de bazı şeyler değişti diye düşünürken yanılmışız. Başörtüsü yasağının kaldırılmasının takipçisi olanların cezalandırıldığına şahitlik ediyoruz. Hukuk ve yargı gücünü elinde bulunduranların siyasi gücü elde ettiklerinde yapacaklarını tahmin etmek bile istemiyoruz.”

Eğitim-Bir-Sen: Demokratik adımlar hazmedilemiyor

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: “Akit’in gazetecilik görevini yerine getirdiği için hukuku, hak arama değil cezalandırma ve susturma aracı olarak kullananlarca hedef seçilmesini kınıyorum. Hiçbir mahkeme, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini ve haber verme tekniğini belirleyemez. Akit’e yönelik bu tutumun hukukçular eliyle gerçekleştiriliyor olması, ülkemizin demokrasi yolunda attığı adımların vesayet odaklarınca hazmedilemediğini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

ASDER: Herkes susarken Akit gazetesi konuşuyordu

ASDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hacımustafaoğlu: “28 Şubat döneminde herkes bize burun kıvırırken Akit arkamızda durdu. Herkes susarken Akit konuşuyordu. Mücadelemizi Akit ile beraber sürdürdük. Türkiye tarihinde ilk defa vesayet surlarında Akit ile delik açtık. Akit Gazetesi her zaman doğrunun, hakkın, iyinin yanında yer alıyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmeyecek. Ancak biz dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Akit Gazetesi’nin ve arkadaşlarımızın her zaman arkasındayız.”

Din-Bir-Sen: Basına karşı darbe

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: “Geçmişte bu saldırılarla çok karşılaştık. Yapılan bu operasyonlar basına karşı bir darbedir. Bu basının susturulması demektir. Bugün Akit’e yapılan bu saldırı, yarın başka bir gazeteye de yapılır. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Basın özgür olmalıdır. Basın bir ülkenin temel taşıdır. Bu tip saldırıları asla kabul etmiyoruz.”

Emekli-Bir-Sen: Mazlumlara darbe

Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş: “Akit Gazetesi’ne yapılan bu saldırılar son derece çirkin. Yapanları kınıyoruz. Bu yanlış düzeltilmelidir. Hukukun gerekli mercilerini bu konuda adil olmaya davet ediyoruz. Bir yandan basın hür olmalıdır diyeceksiniz, ötesi taraftan böyle çirkin saldırılarla bir yayın kuruluşuna baskı kurup, özgür iradeye ket vuracaksınız. Bu, yeni Türkiye’ye yakışmaz. Akit’i susturmak demek doğrunun, iyinin, mazlumların sesini kesmek demektir.”