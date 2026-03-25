Akit’e cevap veremeyen Özel, yine ağzını bozdu! Bu millet ‘ak’ı da ‘it’ı de iyi bilir

Sessiz yığınların sesi olan, darbecilerden, vesayetçilerden, statükoculardan ve milletin mukaddesatına dil uzatan jakoben yobazlardan her daim hesap soran Akit, şimdi de CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel’in kimyasını bozdu. Başta İBB olmak üzere CHP teşkilatlarında dönen yolsuzluklara, örgütlü soygunlara, mütedeyyin kesime yönelik saldırılara ve CHP’li başkanların uçkur skandallarına cevap veremeyen Özel, dün Meclis’te gerçekleşen partisinin grup toplantısında gazetemize alenen hakaret etti. Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran ve CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde imzaladığı “tutuklu gazeteciler raporunda” eli kanlı teröristleri “masum gazeteci” şeklinde lanse eden Özel, akit’in 15 Mart’ta kamuoyuna yansıyan bilgilerle hazırladığı ve Bolu’yu haraca bağlayan Tanju Özcan’ın maskesini düşüren “Bursçu değil fuhuşçu” manşetinin ardından nefret diline sarıldı.

İDDİANAMENİN HESABINI SORDU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye yansıyan ve Bolu’nun uçkur düşkünü eski başkanı Tanju Özcan ile belediyede görevli Öznur Çağalı arasında otel odasında yaşanan gayrimeşru ilişki rezaletini deşifre eden tapelerin Adalet Bakanlığı yetkililerince gazetemize sızdırıldığı iftirasını atan Özel, milli medyanın gür sesi akit’e “it” diye küfretti. Canlı yayında, kameralar karşısında şuursuzca iftira atan Özel, Çağalı’yı şantaja maruz bıraktığı için hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Özcan’ı aklamak için: şu sözleri sarfetti: “Bakın, kişi başka bir şeyle suçlanıyor. O kişinin cep telefonu alınmış, cep telefonu içinden... Bakın yalan olduğuna da yüzde bir milyon eminiz ama filanca kadına bu ayıp mesajlar atılmış. Kişinin suçu yok ama olsa bile o telefon devlete emanet. O telefon birinin eline geçiyor. ‘Bilginiz olsun’ diye basına servis ediyor. Adalet Bakanı’nın yan odasından haysiyet cellatlığı için bunlar yayılıyor ki o kişinin direnci kırılsın, eşiyle arası bozulsun. Söz konusu kişi ismi bile gizlemeden... Ama Ak İt var mesela. Ak İt gazetesi! O, onu aldığı gibi alıp yapıştırıyor.”

ADAM OLUP OLMADIĞI ŞÜPHELİ

Akit’e konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, şunları söyledi: “Akla ‘Bir lafa bakarım, laf mı diye? Birde söyleyene bakarım, adam mı diye’ sözü gelmektedir. Ne yazık ki laf laf değildir, söyleyenin ise adam olup olmadığı şüphelidir. Akit’e hakaret ederek esasında karakterini dışa vurmaktadır. Yani ‘Üslûb-u beyan aynıyla insan’ cümlesini haklı kılmaktadır. Akit’in verdiği haberinin doğru, belgeli olup olmadığı önemlidir. Arkadaşların Silivri’de bulunan da dahil ağızlarından tek doğru söz çıkmıyor. Bu bağlamda en mühim örnek yolsuzluk yargılaması. Seslendirdikleri hakikat yok. O nedenle Akit dahil yerli ve milli medya bunların morallerini bozuyor. Özel, acınacak durumda, harap, yazık.”

İZANINI KAYBETMİŞ BİR SİYASETÇİ

Konya İlim Sanat Fikir Adamları Derneği Başkan Vekili Adem Alemdar da şunları ifade etti: “Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı’yla ilgili belgeler ortaya çıkarıldı. Akın Gürlek, ‘Benim saklayacak malım yok. Her şeyim ortada. 4 tane taşınmazım’ dedi. Sen de söyle, de 650 milyarı iç etmedik, şu kadına mesaj atmadık ya da şu rüşveti almadık. Yok... Diyecek bir şeyi olmayanlar ancak fütursuzca iftiralar atıyor. CHP’liler çok rahat hareket ediyorlar. Çünkü çok uygun bir kitleleri var. Özel de bu nedenle ağzına geleni söylüyor. Bunun söylediği şeylerin içeriğini çok ciddiye almıyoruz. Ancak kurulduğu günden bu yana ‘İnananların yüz akı’ sloganıyla gerçek manada adam gibi gazetecilik yapan Akit gazetesini iğrenç bir şekilde diline dolayan bu zavallı siyasetçiye artık diyecek bir söz, bir cümle kalmamıştır. Evet, lafın fazlası boşa gider. İzanını kaybetmiş bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Akit gazetesine yönelik yakışıksız laflarını Özel’e iade ediyorum. Böyle siyasetçilik olmaz.”