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Gündem Akit yazdı, Fesleğen Camii’nde hasret bitti
Gündem

Akit yazdı, Fesleğen Camii’nde hasret bitti

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:32:00 - 2024-03-04 11:34:04
Akit yazdı, Fesleğen Camii’nde hasret bitti

akit’in; Fesleğen Camii 6 yıldır öksüz şekilde açılacağı günü bekliyor başlığıyla duyurduğu cami, 8 yıl aradan sonra okunan ezanla cemaatine kavuştu.

DURSUN SUNA  NİĞDE

Ümmetin gören gözü haykıran sesi akit’in yayınları sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Gazetemizin 8.11.2022 tarihinde “Fesleğen Camii 6 yıldır öksüz şekilde açılacağı günü bekliyor” ve 18.12.2022 tarihinde “Fesleğen ve Sungurbey Camileri ihya ediliyor” başlıklarıyla gündeme getirdiği haberlerinin ardından yıllardır kapalı tutulan ve cemaatine hasret kalan ecdat yadigârı Fesleğen Camii nihayet ibadete açıldı. Niğde Merkez Efendibey Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2016 yılından beri tadilatta olan Fesleğen Camii’nde ilk ezan cuma günü okundu. Mahalle sakinleri 8 yıl aradan sonra şerefelerinden ezan sesi yükselen Fesleğen Camii’nin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Yorumlar

Okur

Allah razı olsun akit hep varolun. Evvelce de yılmaz büyükerşen denen zat eskişehir de tarihi hâl camiini yıkma kararı almıştıda yine siz sahip çıktınız. Çok saolun saygılar sevgiler.
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