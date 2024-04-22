Akit yazdı, ahlaksız parti iptal edildi!

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Sapkın Yahudi inanışında, “ilk yaratılan kadın”, “tanrıça” gibi sıfatlar atfedilen “Lilith” adına yapılacağı belirtilen sapkın partinin Eskişehir Valiliği tarafından iptal edildiği öğrenildi. Sapkın partinin organizatörlüğünü yapan Berfin Ç. Aydemir isimli sosyal medya fenomeni, sosyal medya hesabından, “Parti iptal arkadaşlar. Ama yine de iyi ilerledik değil mi?” ifadeleriyle partinin iptal edildiğini duyurdu. Aydemir, iptal nedenini soran takipçilerine ise, “Yetkili merciler tarafından iptal edildi, neden iptal olacak” diye karşılık verdi.

Sapkın parti hazırlığını Akit yazmıştı

Halkın vicdanı ve sesi Yeni Akit Gazetesi, Pazar günü yayınlanan haberde rezil partiye ilişkin “CHP zihniyeti, ‘kale’ olarak gördüğü Eskişehir’i ahlâksızlıkta zirveye oturttu. CHP zihniyetinin güzel şehrimiz Eskişehir’i getirdiği nokta iç acıtıyor. Kentte düzenleneceği belirtilen, Yahudi efsanelerine göre sözde yaratılan ilk kadın olan ve Hz. Adem’e itaat etmeyerek Şeytan ile birlikte olan Lilith adına tiyatral bir yetişkin partisi vatandaşların tepkisini çekiyor. Partinin organizatörlüğünü yapan Berfin Ç. Aydemir isimli sosyal medya fenomeninin yaptığı duyuruda ise, şu kışkırtıcı ifadeler kullanıldı: “Eskişehir’de Lilith temalı danslı makyajlı partimize biletler tükenmek üzere, erkekler en az iki kadın referansıyla girebiliyor. Musevilik inancına göre ilk yaratılan kadın olan Lilith’in hikayesinin tiyatral gösterisinin olduğu konsept bir parti. İçerde dekor ve buna göre oyunlar ve etkinlikler var. Devamında da tamamen makyaj müzik ve eğlence. Erkekler Adem olarak kadınlar da Lilith ya da Havva olarak geceye katılacak.” Partinin duyurusunu yapan Aydemir’e tepki gösteren kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün partiye engel olması çağrısında bulunuyorlar” bilgilerine yer vermişti. Yetkililer duyarlı vatandaşların sesine duyarsız kalmadı ve parti iptal edilerek skandalın önüne geçilmiş oldu.



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“Sapkınlığa, ahlaksızlığa geçit yok!”

Akit’in sapkın partiye ilişkin haberinde “Siyonist şeytani ritüelleri sanat adı altında pazarlayan içine tükürdüğümüz bu sapkınlıkların başta Aile Sosyal Bakanlığı olmak üzere devletin kurumlarının müdahale etmesi gerekmektedir. Bu sapıklıklar bir özgürlük değil, toplumu fesada uğratan ve tamamen bir proje dahilinde yapılan organize işlerdir! İzin verilmemeli” şeklindeki görüşlerine yer verdiğimiz Gazeteci Yazar Mehmet Fırat, partinin iptalinin ardından ise, “Sapkınlığa, ahlaksızlığa geçit yok! Akit halkın vicdanı, sesi olmaya devam edecek” dedi. Fırat, “Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan bu tip tıyneti bozuklara karşı bir duruş sergilememiz ve karar alıcılara baskı mekanizması kurmamız gerekiyor! Halkımızın dinine, diline, tarihine, kültürüne düşmanlık edemeyeceklerini, etmeye kalktıklarında bunun bir bedeli olduğunu bilmeliler” değerlendirmesinde bulundu.