Akit TV'nin bilgisayarlarını haczettiren İmamoğlu'nun yeni yalanı! 'Özverili davranıyorum, herkese açığım'

Yeniakit.com.tr

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Nagehan Alçı'nın Karadeniz gezisine katılmasına yönelik eleştirilere cevap veren İmamoğlu, "Ben herkese açığım." dedi.

Bir televizyon kanalının bilgisayarını yediemine gönderen ilk başkan!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye tazminat borcu olmasına karşın, televizyonun bilgisayarlarını hukuk garabeti ile haczettirerek yediemine göndermişti.

Akit TV'yi haczettiren İmamoğlu, özverili olduğunu iddia ederek, "Bu dönemde bazı gazeteciler, gazeteciliklerin önünde bazı mesajlarla beni çok seven insanların içini yakmıştır. Ama bilsinler ki benim de içimi yaktılar. Çok yaktılar hem de. Ben, buna rağmen bu özveriyi gösteriyorum." dedi.

"Ben, hala onlarla bile irtibat kurmanın arayışı içerisindeyim." diyen Ekrem İmamoğlu, tarihte bir televizyonun bilgisayarlarını yediemine gönderen ilk başkan olarak, şu ifadeleri kullandı:

Karşılıklı bir diyalogla bunları aşabileceksek, ne mutlu. Ben, bu çabayı gösteririm. Hiç bundan geri de durmam. Beni kimse geri döndüremez. Ben herkese açığım. Bu çabayı gösteririm. Alan alır, almayan almaz. Yarın almadı; ‘Bir daha mı çağıracaksın?’ Evet, bir daha çağıracağım. Ama 6 ay sonra çağırırım, 1 sene sonra çağırırım. Çabamı gösteririm.

İmamoğlu'nun Akit TV'yi haczettirdiği anlara ait kareler