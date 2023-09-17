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Gündem Akit TV’den canlı yayınlanacak! Çocuklarımız, ailemiz ve insanlık için Saraçhane’deyiz
Gündem

Akit TV’den canlı yayınlanacak! Çocuklarımız, ailemiz ve insanlık için Saraçhane’deyiz

Yeniakit Publisher
2023-09-17 12:44:00 -
Akit TV’den canlı yayınlanacak! Çocuklarımız, ailemiz ve insanlık için Saraçhane’deyiz

Büyük Aile Platformu, bugün Saraçhane'de yüzlerce ailenin katılımıyla gerçekleştireceği yürüyüşle, LGBT propagandasına karşı tepkisini duyuracak.

Dünya genelinde virüs gibi yayılan ve çoğu devlet tarafından vatandaşlarına empoze edilen LGBT dayatması, hassasiyeti olan aileleri bıktırdı.

Türkiye'de de özellikle sosyal medyadan empoze edilen LGBT sapkınlığına karşı bir duyarlılık gelişti.

Büyük Aile Platformu, sapkınlık dayatmasına karşı yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

Söz konusu yürüyüş bugün, 17 Eylül Pazar saat 15:00'te Saraçhane FAtih Anıt Parkı'nda başlayacak.

"LGBT Propagandası yasaklanmalıdır!" sloganının kullanıldığı yürüyüş etkinliğine yüzlerce aile katılacak.
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