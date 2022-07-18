Akit TV Ümit Özdağ'a sordu: Rahmetli Türkeş size MOSSAD ajanı dedi mi, demedi mi?

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Türkiye'deki yabancı düşmanlığının fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeliler başta olmak üzere göçmen vatandaşlar üzerinden ırkçı tutumunu sürdürüyor.

Ümit Özdağ son olarak yalanlarını bir bir ortaya çıkaran kendisine engel gördüğü Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Cübbeli Ahmet Hoca'yı öne sürerek, "Kraliçenin Müslümanı Akit, Türkiye’nin bağımsızlığına karşı çalışan odaktır. Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları Akit’in Lawrence operasyonun güncel hali, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin modern şekli olduğunu göstermektedir. Akit Damat Ferit’in çizgisini temsil eder." şeklinde hadsiz sözler sarf etti.

'Cevap ver sesli müstevli!'

Özdağ'ın skandallarını hatırlatan Akit TV, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın yalanlarını sıraladığı dosyada, Ümit Özdağ'ın bir MOSSAD ajanı olduğu iddialarını masaya yatırdı.

Haberde Özdağ'a şu sorular yönelti:

- Rahmetli Alparslan Türkeş senin hakkında Mossad ajanı dedi mi, demedi mi?

- MOSSAD ajanı mısın?

- Adnan Oktar şebekesinin İsrail imamı olan ve 2018'deki operasyonda kaçmayı başaran Ali Sadun Eren, senin kayınbiraderin mi, değil mi?

- 2006-2007 senelerinde bazı cemaatlere sızmaya çalıştınız mı? Bu cemaatlerden devşirdiğiniz sözde hocalara Glock marka silah verdiniz mi, vermediniz mi?

- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın asıldığı 1960 darbesine katılan babanız Muzaffer Özdağ, bu darbeyi İngilizler adına mı, yoksa ABD adına mı yaptı?

- MOSSAD'a yakın olan Adnan Oktar'ın benzeri bir iddiası ile Akit Medya Grubu'na saldırmanızın sebebi nedir?