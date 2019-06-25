Akit sevdalısı Nuri Gökler Ağabey Hakk'a kavuştu
Gazetemizin sevdalısı emekli öğretmen Nuri Gökler ağabey Hakk'ın rahmetine kavuştu.25 Haziran 2019 Salı 19:18
Gazetemizin yayın hayatına başladığı günden beri, hiç ara vermeden alan ve hemen hemen her gün okuyucumuz Nuri Gökler ağabey gece saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gazeteyi okumadığı gün bulunmazken uzaklarda olsa bile kilometrelerce yol katederek o günkü Yeni Akit Gazetesi'ni alıp okuyan Nuri Gökler, Niğde Kabristanlığı'na defnedildi.
Akit Medya Grubu olarak okuyucumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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