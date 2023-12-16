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Gündem Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'ndan Acar ailesine taziye ziyareti
Gündem

Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'ndan Acar ailesine taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:29:00 -
Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'ndan Acar ailesine taziye ziyareti

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Marmara'nın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Acar'ın annesi Seyyide Asri Acar'ın vefatı üzerine taziye ziyareti düzenledi.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu, Marmara'nın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Acar'ın annesi Seyyide Asri Acar'ın vefatından dolayı Acar ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sabahattin Acar, "Taziyemize gelenler, arayanlar baş tacı. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Aksel ve Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağabeyimize teşekkür ediyorum. İyi ki güzel dostlar var. Bu acı günümüzde yanımızda olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

 

 

 
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