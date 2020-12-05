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Aktüel Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı

Akit Medya Grubu: - "Tedavisine hemen başlanan Karahasanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde müşahede altına alındı. Karahasanoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması için başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dostlarından, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:34:48 -
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, hastanede müşahede altına alındı.

Akit Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada, Karahasanoğlu'nun yaşadığı rahatsızlık üzerine geçen hafta yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Tedavisine hemen başlanan Karahasanoğlu'nun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde müşahede altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu sıralarda da hastanede tedavisi devam eden Karahasanoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması için başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dostlarından, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor. Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları olarak bizler de değerli büyüğümüz Mustafa Karahasanoğlu'na Rabbimizden acil şifalar diliyor, kendisini bir an önce tekrar aramızda görmeyi niyaz ediyoruz."

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