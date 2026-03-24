Akit MASAK raporuna ulaştı! Baba-oğul Bolu’yu sevmişler

Kurucusu olduğu BOLSEV (Bolu’yu Seviyorum) Vakfı ile sözde ‘burs’ adı altında esnaftan haraç topladığı gerekçesiyle “irtikap” suçlamasıyla tutuklanan ve belediye çalışanı kadına şantaj yaparak ilişkiye zorladığı belirlenen CHP’li Tanju Özcan’ın skandallarına yenisi eklendi. Akit’in ulaştığı MASAK raporuna göre, CHP’li Özcan’ın 2002 doğumlu oğlu Can Özcan’ın öğrenci olmasına rağmen üzerine açtığı şirket ile 2022-2026 yılları arasında toplam 33 milyon TL’lik transferin yanı sıra yüksek hacimli nakit finansal hareketlere imza attığı, Cupra Formentor, BMW 320i gibi lüks araçlar ile Bolu’da ev ve ultra lüks dubleks edindiği, ayrıca naylon faturalar düzenlendiği ortaya çıktı. 2022 ve 2024 yılına ait vergi hanesinde “matrahsız” yazan, 2023’te sadece 54 bin TL vergi ödeyen şirkete ait finansal işlemleri üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirdiği saptanan oğul Özcan’ın mal varlıklarına, yatırımlarına, şirket ortaklıklarına, çalışma kayıtlarına, para transferlerine, kredi bilgilerine yer verilen MASAK raporunda, gerçek mal/hizmet karşılığı olmayan faturaların şişirildiğine ve bu işlemlerin ‘kara para aklama şüphesi’ taşıdığı bilgisine yer verildi.

UCU ALİ SUKAS’A VARDI

Raporda ayrıca, öğrencilere sadece 11 milyon 926 bin lira burs veren Özcan’ın, şirket ortakları arasında CHP İzmir Güzelbahçe ilçe teşkilatında parti üyesi olan Yılmaz Akın’ın da olduğu ve vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan Hermos Gıda isimli şirketten toplamda 10 milyon liralık kedi ve köpek maması alımı yapıldığına dikkat çekildi. 18 Mart 2026 tarihinde yayınlanan MASAK raporunda Bolu’nun görevden el çektirilen Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra 12 isimle ilgili detaylar incelendi. Bu isimlerden Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Meclis Üyesi ve BOLSEV Vakfı Başkanı Ali Sarıyıldız, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, İmar Müdürü Süleyman Pekcan, İtfaiye Müdürü Mehmet Ağan’ın hesap hareketleri mercek altına alındı. Hesap hareketleri dudak uçuklatırken raporda adı İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın ismi yer aldı. Sukas’ın rüşvet talebini daha görünür kılan rapor, İstanbul’u saran ahtapotun bir kolunun da Bolu Belediyesi’ne uzandığını belgeledi.

ÖĞRENCİ İLE KÖPEKLERE AYNI DEĞER

Raporda, CHP’lilerin “burs yüzünden tutuklandı” diye aklamaya çalıştığı Tanju Özcan’ın, öğrenciler ile sokak hayvanlarına aynı değeri verdiği gözlendi. 2025 yılında Hermos Gıda firmasından kuzu etli pirinçli köpek maması, tavuk etli kedi maması, tavuklu konserve gibi fatura açıklamalarıyla 10 milyon TL üzerinde kedi ve köpek maması alımı gerçekleştirdiği, Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret AŞ’nin ise yaklaşık 5 milyon TL tutarında iade faturası düzenlediği görüldü. Söz konusu meblağlarda alım ve iade faturası düzenlenmesinin ve şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz olarak mama alımı ve iadesi gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu değerlendirildi. Suç şüphesi içeren kısımları ilgili savcılıklarla paylaşılan raporda Hermos Gıda’nın vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan firmalar arasında olduğuna işaret edilirken, öğrencilere yaklaşık 10 milyon burs dağıtan Özcan’ın, sokak hayvanları için 10 milyon TL üzerinde kedi ve köpek maması alımı gerçekleştirmesi ‘pes’ dedirtti

Kripto dolandırıcılığı

Raporda ayrıca geçmişte hakkında ‘futbolda şaibe’ iddiaları ortaya atılan Tanju Özcan’ın ismi, Boluspor üzerinden gerçekleştirilen kripto dolandırıcılığı iddiasında yer aldı. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Şahıs hakkında Başkanlığımıza ulaşan bir şahıs ihbarında Helenex borsasında Boluspor token arzına katıldığı, 0,65 kuruştan satılan tokenin 0,025 kuruş olduğu ve bu sebeple Boluspor kulübü başkanı Abdullah ABAT, Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Helenex sahibi Yalçın ERDOĞAN ve Helenex yönetimi Ersan KULAKÇI’dan şikayetçi olduğu; konu ile ilgili açık kaynaklarda yer alan haberler incelendiğinde; Helenex Bilişim A.Ş. aracılığıyla Boluspor Token çıkarıldığı, 4.200 yatırımcıdan yaklaşık 50 milyon TL toplanarak yatırımcıların mağdur edildiği yönünde haberlerin bulunduğu anlaşılmıştır.” Raporda, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın ismi de yer aldı. 28 Mayıs 2025 tarihinde Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 13 bin TL tutarında kurban bağışı yapan Çağlayan Tarım firmasının sahibi Alaeddin Vardar’ın, Ali Sukas’ın rüşvet talebine ilişkin ifadelerine de yer verildi.