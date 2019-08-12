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Akit ailesi coşkuyla bayramlaştı

Akit ailesi merkez binasında bayramın birinci günü bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:09

 yeniakit.com.tr 

1440 hicri yılı Kurban bayramı coşkusu tüm İslam alemini kuşatırken, Akit ailesi de merkez binasında bayramın birinci günü bayramlaştı. Kur’an tilâveti ve kılınan bayram namazının ardından gerçekleşen bayramlaşma programına Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Programa Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ile kurum bünyesindeki diğer yöneticiler katıldı.

Bir süredir tedavi gören Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, çalışanların ve İslam aleminin Kurban bayramını tebrik etti. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Karahasanoğlu, “Hastalıkta da sabretmeyi bileceğiz. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk’a ne kadar hamd etsek azdır. Hastalık verdi, ama o şifasını da verdi. Onun için Cenab-ı Hakk’a hamd ediyor ve hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, “Öncelikle Akit Medya Grubu çalışanlarının bayramını ve dolayısıyla da milletimizin bayramını tebrik ediyorum. İnsanlığa ve tüm Müslümanlara, ümmete hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” derken, Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu da “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hazreti İbrahim itaati, Hazreti İsmail teslimiyetini Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin” şeklinde konuştu.

Akit ailesinin bayram coşkusu, hep birlikte yapılan bayram kahvaltısıyla sürdü.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:09
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. Akit Medya Grubu
  3. yeni akit
  4. bayramlaşma

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