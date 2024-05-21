Akıncı İHA, İran lideri Reisi'yi nasıl buldu? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler anlattı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin de talimatlar verdi.

Güler, bakanlık olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anımsatarak, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmak üzere, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle ve minnetle yad etti.

İran'a başsağlığı

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Güler, İran halkına ve kederli ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kazanın haber alınmasının ardından İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır."

"Görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA'nın, saat 06.45'te Türk hava sahasına giriş yaptığını aktaran Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum."

"Kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük"

Güler, 2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirterek, "Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir." diye konuştu.

Sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgede ve özellikle Türkiye'nin komşularında barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Güler, "Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük." dedi.

Yaşar Güler, 25 Nisan'da başlayan Efes-2024 Tatbikatı'nın kapsamlı şekilde icra edildiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Efes Tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hal tarzlarının üretildiği, dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği tatbikata her geçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle Efes Tatbikatı bölgede icra edilen 'en büyük birleşik, müşterek tatbikat' olma hüviyetine de kavuşmuştur."

Güler, 2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülkenin katıldığını hatırlatarak, "Bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.