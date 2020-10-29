Akıncı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Osmanlı tarihi köklerini anlatan Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ATV ekranlarında ses getirecek yeni bir dizinin duyurusu yapıldı.

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Konusunu Osmanlı tarihinden alarak modern bir kahramanlık hikayesini konu alan Akıncı ekranlara gelecek. Bir kahramanlık hikayesini anlatmaya hazırlanan Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.

Akıncı dizisi ne zaman başlayacak?

Akıncı dizisinin yayın takvimi henüz belli olmadı ancak dizinin yakın zaman içerisinde ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.