Akıncı dizi oyuncuları kimler? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Toplumun ahlakını bozan sözde diziler izleyicileri iyice baydı. RTÜK’e en çok şikayet edilen diziler arasında müstehcenliği, gayri meşru ilişkilerin ayyuka çıktığı, vurdulu kırdılı sözde yapımlar yer almakta. Türk toplumunun örf ve adetlerini yansımadığı gibi Batının kokuşmuş ve çürümüş ruh halini yansıtan ahlaksız diziler bir bir izleyicinin gözünde çöplüğe atılırken, Türk toplumunun tarihini, kültürünü anlatan diziler ise reytingden reytinge koşuyor. Bu diziler arasında Uyanış Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamit dizileri arasında sadece bir kaçtı. ATV köklerini Osmanlı tarihinden alan günümüz teknolojisiyle harmanlanan yine bir diziyi izleyicisiyle buluşturmak üzere.

Akıncı dizi oyuncuları kimler?

Akıncı adlı dizi yakında ATV ekranlarında izleyiciye merhaba diyecek. Ağustos ayından itibaren çekimlerin devam ettiği Akıncı dizisinin tanıtımı yapıldı. ATV’de yeni bir tarih dizisi daha izleyicisiyle buluşacak. Akıncı dizisi oyuncuları, dizinin fragmanın yayınlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.

Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra Osmanlı tarihinden esinlenen bir dizi daha geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisinin 1.tanıtımı yayınlandı.