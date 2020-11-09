  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akıncı dizi oyuncuları kimler? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?
Medya

Akıncı dizi oyuncuları kimler? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Akıncı dizisi konusu ne? Akıncı dizisi ne zaman başlayacak? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor? Soruları ATV’de yayınlanacak olan Akıncı dizisinin tanıtımı yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. ATV, Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman dizisiyle reytingleri alt üst etmeyi başardı. Peki Akıncı dizi oyuncuları kimler? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:39:00 -
Akıncı dizi oyuncuları kimler? Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Toplumun ahlakını bozan sözde diziler izleyicileri iyice baydı. RTÜK’e en çok şikayet edilen diziler arasında müstehcenliği, gayri meşru ilişkilerin ayyuka çıktığı, vurdulu kırdılı sözde yapımlar yer almakta. Türk toplumunun örf ve adetlerini yansımadığı gibi Batının kokuşmuş ve çürümüş ruh halini yansıtan ahlaksız diziler bir bir izleyicinin gözünde çöplüğe atılırken, Türk toplumunun tarihini, kültürünü anlatan diziler ise reytingden reytinge koşuyor. Bu diziler arasında Uyanış Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamit dizileri arasında sadece bir kaçtı. ATV köklerini Osmanlı tarihinden alan günümüz teknolojisiyle harmanlanan yine bir diziyi izleyicisiyle buluşturmak üzere. 

Akıncı dizi oyuncuları kimler? 

Akıncı adlı dizi yakında ATV ekranlarında izleyiciye merhaba diyecek. Ağustos ayından itibaren çekimlerin devam ettiği Akıncı dizisinin tanıtımı yapıldı. ATV’de yeni bir tarih dizisi daha izleyicisiyle buluşacak. Akıncı dizisi oyuncuları, dizinin fragmanın yayınlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.

Akıncı dizisi hangi dönemi anlatıyor?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra Osmanlı tarihinden esinlenen bir dizi daha geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisinin 1.tanıtımı yayınlandı.

Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?
Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

Biyografi

Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi
Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi

Biyografi

Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı

Ermenistan işgalindeki Şuşa'nın kurtarılması sonrası Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyun'ın paylaşımı dünya gündeminde çok konuşu..
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay