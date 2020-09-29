Akıllı ulaşım için seferberlik başlatılıyor

Türkiye’nin yollarını güvenli kılacak bir adım daha atılıyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı devreye giriyor. Plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından bugün kamuoyuna tanıtılacak.

Yol gösterecek

Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarına yol gösterici nitelikte olan strateji belgesi ve eylem planını ilgili paydaşlarla buluşturacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Güncel teknolojiyi kullanan, yerli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu alanda söz sahibi olan tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah, akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekûn seferberliğe gideceğiz.”

Kalkınmaya büyük katkı

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ulaştırma ile haberleşme hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların ekonomik kalkınmanın itici unsuru ayrıca refahın önemli göstergesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Bu durum her alanda dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir geleceğe entegre olabilen ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen dinamik bir altyapıya sahip olmayı gerektiriyor. Onun için ulaşım ve haberleşme altyapı çalışmalarımızın tamamını uzun vadeli hesaplarla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Hareketlilik merkezi kurulacak

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada AUS’un seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağladığına işaret edildi.

'Merkez' kurulacak

Açıklamada akıllı sistemlerin izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içerdiğine dikkat çekildi. İlaveten gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla AUS Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına başlanacağı vurgulandı.