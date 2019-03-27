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Akıllı telefonların fiyatı düşecek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Türkiye'de geçtiğimiz yıl artan döviz kuru nedeniyle fiyatlarında patlama yaşanan akıllı telefonlar için, yeni bir uyarı yapıldı. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle tüketicilere uyarılarda bulunan uzmanlar, akıllı telefon almak için acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Akıllı telefonların fiyatı düşecek mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurlarının hızlı bir şekilde artışa geçmesi, ülkemizdeki ithal ürünlerin fiyatını adeta uçurmuştu. Yükselen döviz kurundan en çok etkilenen sektörlerden birisi de akıllı telefon pazarı oldu.

Normalde 1100 TL civarına satılan modeller 1600 – 1700 TL bandından satılmaya başlamıştı. Neyse ki bir ara 7TL’ye dayanan doların 5TL dolaylarına kadar gerilemesiyle birlikte, telefon fiyatları da biraz normal seviyelere düşmeye başladı.

Şimdilerde yeni bir amiral gemisi modelinin fiyatı 4000TL ile 8000TL arasında değişiyor. Örneğin Samsung’un kısa süre önce satışa sunduğu Galaxy S10+ modelinin fiyatı 7500TL’den başlıyor.

Eğer tercihinizi Xiaomi’nin Snapdragon 855 kullanan amiral gemisi modellerinden yana kullanırsanız, ödeyeceğiniz meblağ da 5000TL’nin altına kadar inebiliyor.

Genel anlamda kullanıcıların bu yeni fiyatlara öyle ya da böyle alıştıklarını söyleyebiliriz. Peki ya Mart sonrası döviz kurları tekrar artarsa?

Döviz kurları akıllı telefon fiyatlarını doğrudan etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde döviz kurunda ani bir sıçrama yaşandı. Bu sıçrama sonrası 5.4TL seviyelerinde dolaşan dolar 5.8TL’ye kadar dayandı. Bu ani artış akıllı telefon almayı düşünenlerin kafasında aynı sorunun oluşmasına neden oldu. Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Akıllı telefon fiyatları artacak mı sorusunu yanıtlamadan önce şunu hemen belirtelim. Genel olarak ülkemizdeki akıllı telefonların çok büyük bir bölümü ithal olduğundan, fiyatları da döviz kurlarıyla belirleniyor. Dolayısıyla artan kur, telefon fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.

Fakat bu etki hemen ertesi gün gerçekleşmiyor. Yani döviz kuru hemen bugün arttı diye akşamına telefon fiyatları zamlanmıyor. Genel olarak üreticiler ya da ithalatçılar zammı anlık olarak yapmak yerine bir süre bekledikten sonra gerçekleştiriyorlar.

Akıllı telefon almak için acele etmeyin

Şu aralar gündemde genel bir söylenti mevcut. Döviz kurlarının seçimden sonra hızlı bir şekilde artacağı ve doların da 6TL’yi aşacağı yönünde iddialar bulunuyor. Bu iddialar ne derece doğrudur bilinmez. Fakat böyle bir durum sonrası akıllı telefon fiyatları bir anda zamlanmayacaktır.

Elbette bu noktada iyi bir ayrım yapmak gerekiyor. Eğer satın alacağınız telefon ithalatçı garantiliyse, elinizi çabuk tutmakta fayda var. Çünkü ithalaçtı telefonu dışarıdan dolar ya da euro ile alıp, üzerine kar payı koyup sattığı için yükselen döviz kuruna bağlı olarak anlık zamlar yapabilir.

Fakat ülkemizde kurumsal olarak hizmet veren bir markanın cihazını alacaksanız, öyle aman aman bir aceleye gerek yok. Ülkemizde kurumsal olarak bulunan Samsung, Huawei, Apple, LG gibi isimler telefon zamlarını anlık olarak yansıtmıyorlar.

Akıllı telefon fiyatları artacak mı? Evet ama hemen değil

Hatta Apple bile zamlar için hayli uzun bir süre beklemişti. Sonrasında ise ardı ardına yeni zamlar yapıldı.

Aynı şekilde Samsung da geçtiğimiz yıl kurlar yükselir yükselmez hemen zam yapmadı. Bir süre beklediler ve sonradan fiyatları arttırdılar.

Kısaca özetlemek gerekirse, Mart’tan sonra döviz artacak telefon fiyatları zamlanacak iyisi mi ben Mart bitmeden telefon alayım diye bir düşünceye girmeyin.

Zira iddia edildiği gibi döviz kurunda artış yaşanmaya da bilir. Dolayısıyla böyle bir konuda acele etmeniz şimdilik gerek yok. Fakat iddialar doğru çıkar da kurda yukarı yönlü bir ivmelenme gerçekleşirse, telefon almak için çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:08
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YORUM YAZ

  • Yapıcı Olmak LazımYapıcı Olmak Lazım38 dk önce
    "...Zira iddia edildiği gibi döviz kurunda artış yaşanmaya da bilir. Dolayısıyla böyle bir konuda acele etmeniz şimdilik gerek yok. Fakat iddialar doğru çıkar da kurda yukarı yönlü bir ivmelenme gerçekleşirse, telefon almak için çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz..."Sayın editör, yazdığınızdan hiçbir şey anlamadım. Sonuç olarak telefon alalım mı almayalım mı?

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