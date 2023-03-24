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Teknoloji Akıllı telefonlara zam yolda
Teknoloji

Akıllı telefonlara zam yolda

Yeniakit Publisher
2023-03-24 00:34:00 -
Akıllı telefonlara zam yolda

İşlemci pazarının yüzde 95'ini elinde bulunduran ARM, zam yapmaya hazırlanıyor. Bu artışın yakın zamanda telefonlara yansıyacağı düşünülüyor.

ARM, dünya çapında neredeyse tüm akıllı telefonların temel işlemci bileşenlerinin tasarımlarından sorumlu. İşlemci pazarının yüzde 95’ini elinde bulunduran İngiltere merkezli şirket, çip tasarımları için ücretlendirme politikasını değiştirmeye hazırlanıyor.

ARM işlemci fiyatlarına zam yapacak

Gelen bilgilere göre ARM işlemciler için telif hakkı sistemini değiştirmek istiyor. Şimdiye kadar ürettiği çiplere göre bir değerleme yapan şirket, bundan sonraki dönemde cihaz değerine bağlı bir fiyatlandırma politikasına geçmeyi planlıyor. Şirketin böylece gelirini önemli miktarda artıracağı öngörülüyor. Şirket ayrıca ABD’de borsaya açılması ile birlikte 8 milyar dolarlık bir kaynak da yaratma hedefinde.

Bu konuda özellikle Samsung’un bir avantajı olduğu söylenebilir. Samsung’un kendi işlemcileri de bilindiği gibi ARM tabanlı çipler ile oluşturuluyor. Hâli hazırda kendi işlemcilerini üreten Güney Koreli üretici, maliyetlerdeki artışa karşı Exynos işlemcileri için ARM’yi kullanmaya devam etmek yerine, şirket içi tasarıma geçiş yapabilir.

ARM, telefon tabanlı fiyat stratejisine geçiş yaparak çip tasarımlarından çok daha fazla gelir elde edecek. Buna göre özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin önemli oranda artması tahmin ediliyor. ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte akıllı telefonların fiyatlarında da bir yükseliş yaşanabilir.

Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Samsung ve Xiaomi gibi büyk firmaların bu durumdan haberdar edildiği de gelen bilgiler arasında. İşlemci pazarının yüzde 95’in elinde bulunduran ARM’nin bu politika değişikliğinin markalar üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise merak konusu.
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Birçok üretici hâli hazırda telefonlarında Qualcomm ve MediaTek imzalı işlemcilere yer veriyor. Bu işlemcilerin maliyetlerinin artması telefon fiyatlarına da olumsuz olarak yansıyacaktır. Şirketler, ARM’nin yeni politikasının ardından kendi çip tasarımlarına yönelebilir.

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