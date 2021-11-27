Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e düştü

Almanya'da yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi. Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.

Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov’un son anketine göre, akıllı telefon kullanım yaşı Almanya'da da giderek daha da düşüyor.

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına akıllı telefon kullandırmaya sıcak baktığını bildiriyor ya da çocuklarına öyle bir telefon çoktan almış bile.

Araştırmaya katılan anne babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal buluyor ya da o yaştaki çocuğuna telefonu çoktan aldığını aktarıyor. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini bekliyor ve ilk akıllı telefon için 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor.

Telefon ve tabletler evde, toplu taşımada ya da aile ziyaretlerinde küçük çocukları oyalamak için birer susturucu olarak kullanıyorlar. Teknolojinin yanlış kullanımı uzun vadede ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Telefonun çocuğa zararları neler?

Bağımlılık yapıyor.

Baş ağrısına neden oluyor.

Beyne zarar veriyor.

İşitme kaybına yol açıyor.

Gözlerde bozulmaya sebep oluyor.

Siber zorbalığa maruz bırakıyor.

Cep telefonunu çok kullanan çocuk ne kadar küçükse beyin kanseri ve beyin tümörü görülme riski de o kadar fazladır. Yapılan çalışmalar fazla telefon kullanımından dolayı radyasyona maruz kalmanın sadece beyin değil; göğüs ve tükürük bezi kanserine de yol açabileceğini göstermiştir.