Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda

Türkiye’nin teknolojideki gücünü temsil eden Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET), yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmek amacıyla düzenlediği TET Proje Baharı’nın 7.’si “Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler” temasıyla 14 - 15 Kasım 2018’de İstanbul Kongre Merkezi’nde Smart Future Expo ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

PROJELER 5 FARKLI KATEGORİDE SERGİLENECEK

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getiren Proje Baharı’na, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek.