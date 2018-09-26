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Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET) düzenlediği TET Proje Baharı’nın 7.’si “Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler” temasıyla gerçekleştirilecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:02
Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda

Türkiye’nin teknolojideki gücünü temsil eden Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET), yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmek amacıyla düzenlediği TET Proje Baharı’nın 7.’si “Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler” temasıyla 14 - 15 Kasım 2018’de İstanbul Kongre Merkezi’nde Smart Future Expo ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 

PROJELER 5 FARKLI KATEGORİDE SERGİLENECEK

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getiren Proje Baharı’na, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:02
  1. Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET)
  2. TET Proje Baharı
  3. Akıllı Şehirler
  4. Akıllı Projeler
  5. İstanbul Kongre Merkezi
  6. Smart Future Expo
  7. AR-GE kuruluşları
  8. Proje Baharı
  9. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği(ASKON)
  10. Akıllı Enerji
  11. Akıllı Binalar ve Çevre
  12. Akıllı Ulaşım ve Araçlar
  13. Akıllı Sağlık ve Medikal

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