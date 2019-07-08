Akıllı lens fiyatları ne kadar? Akıllı lensler nasıl takılır akıllı lensler renkli olur mu?

Akıllı lensler kime ve nasıl takılır? Halk arasında akıllı lens (Göz içi Lens) adı altında bilinen tıbben Trifokal lens olarak adlandırılan yapay mercektir. Doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır.

Akıllı lens 40 yaşını aşmış uzak, yakın ya da ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar, kornea kalınlığı uygun olmadığı için lazerle düzeltilemeyecek kadar çok yüksek olan hastalar, ayrıca daha önce lazer operasyonu geçirmiş ve göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşayan hastalarda da akıllı lens uygulaması yapılabilir

Akıllı lens fiyatları

Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen kişiler akıllı lens ameliyatı kaç para diye oldukça sık araştırma yapmaktadır. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, akıllı lens ameliyatı fiyatları ameliyat esnasında kullanılan malzemelerin, kullanılan merceğin kalitesine göre ve bu ameliyatı uygulayacak olan merkeze göre değişiyor olmasıdır. Şu an güncel olarak değişen fiyatların bulunmasının yanı sıra göz yapısına göre de bu fiyatların artabileceğini unutmamak gerekir.