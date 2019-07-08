0553 313 94 23

Akıllı lens fiyatları ne kadar? Akıllı lensler nasıl takılır akıllı lensler renkli olur mu?

Akıllı lensler kime ve nasıl takılır? Halk arasında akıllı lens (Göz içi Lens) adı altında bilinen tıbben Trifokal lens olarak adlandırılan yapay mercektir. Doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:35
Akıllı lens fiyatları ne kadar? Akıllı lensler nasıl takılır akıllı lensler renkli olur mu?

Akıllı lensler kime ve nasıl takılır? Halk arasında akıllı lens (Göz içi Lens) adı altında bilinen tıbben Trifokal lens olarak adlandırılan yapay mercektir. Doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır.

Akıllı lens 40 yaşını aşmış uzak, yakın ya da ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar, kornea kalınlığı uygun olmadığı için lazerle düzeltilemeyecek kadar çok yüksek olan hastalar, ayrıca daha önce lazer operasyonu geçirmiş ve göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşayan hastalarda da akıllı lens uygulaması yapılabilir

Akıllı lens fiyatları

Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen kişiler akıllı lens ameliyatı kaç para diye oldukça sık araştırma yapmaktadır. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, akıllı lens ameliyatı fiyatları ameliyat esnasında kullanılan malzemelerin, kullanılan merceğin kalitesine göre ve bu ameliyatı uygulayacak olan merkeze göre değişiyor olmasıdır. Şu an güncel olarak değişen fiyatların bulunmasının yanı sıra göz yapısına göre de bu fiyatların artabileceğini unutmamak gerekir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:35
  1. Akıllı lens Ffyatları
  2. Akıllı lensler nasıl takılır akıllı lensler renkli olur mu?
  3. akıllı lens fiyatları 2019
  4. akıllı lens taktıranlar
  5. akıllı lens şikayet
  6. akıllı lens fiyatları 2019 yorumları
  7. akıllı lens ameliyatı fiyatları 2019
  8. akıllı lens fiyatları dünyagöz
  9. akıllı lens fiyatı 2019
  10. kalıcı akıllı lens fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de dev operasyon! 55 kişi gözaltına alındı
    1. İzmir'de dev operasyon! 55 kişi..
    2. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    3. Motorine 15 kuruş indirim!
    4. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    5. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    6. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    7. Otomobil ile hafif ticari araç..
    8. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    9. Serinlemek için dereye giren kişi..
    10. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    11. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    12. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    13. Motorinde 15 kuruş indirim
    14. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    15. Askerlik hayali gerçek oldu
    16. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    17. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    18. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    19. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    20. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’